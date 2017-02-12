逆天辣媽 Angelababy曬照

藝人Angelababy1月在香港生下兒子，她11日首度在微博分享自己產後照片，面色紅潤，讓大陸網友驚嘆是「逆天辣媽」。

Angelababy在照片裡身著家居服，雙手捧著盛有元宵的碗，碗裡的元宵都做成了表情包，她貼文說，「願大家節日團圓，和和美美！」同時也不忘宣傳自己主演的電視劇。她在「孤芳不自賞」一劇裡飾演白娉婷。

生產後，Angelababy終於分享自己的照片，讓不少粉絲說，「終於等到你，還好我沒放棄。你知道你多少天沒更博了嗎？你再不更博我們真的要去貼尋人啟事去尋找網癮少女了！」「啊啊啊啊啊啊baby啊，你終於找回你的微博密碼了！baby我好想你啊！」

大陸藝人黃曉明與Angelababy（楊穎）結婚近2年，Angelababy1月17日在香港生下兒子小海綿。1060212

(中央社)