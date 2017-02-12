南投紫南宮呷丁酒 信眾盼新年發大財

南投竹山鎮的紫南宮今天請信眾們呷丁酒，不論葷食還是素食都「呷免驚」，逾10萬信眾從各地遠道而來。這項新年傳統習俗已長達26年，並登陸南投縣民俗類文化遺產。

2月12日適逢農曆正月16日，竹山鎮紫南宮盛大舉辦一年一度的「土地公傳奇丁酒文化季」活動，現場準備1萬1000台斤雞肉及9萬多斤配料烹煮麻油雞酒，還有4萬斤素食料理，讓來自全國逾10萬名民眾免費享用。縣長林明溱特別到場共襄盛舉，並為聞香而來的民眾盛雞酒，場面熱鬧。

「紫南宮吃丁酒」及「紫南宮借錢母」已登錄為南投縣民俗類文化資產，今年吃丁酒活動，廟方除準備10餘萬份雞酒外，素食料理更勝去年的量，由去年2萬斤食材增至今年4萬斤，讓民眾「呷免驚」，現場滿滿人潮絡繹不絕。

紫南宮一早就吸引許多人前來朝聖，社區志工也在廟旁空地烹煮雞酒及其他料理，香氣四溢，排隊領餐民眾一個接一個。素食丁酒從清晨6時搶先登場，9時由主委敲鑼啟動，舀起燒酒雞，正式開始這項長達26年的吃丁酒活動。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安說，這項活動不敢說是全世界最大，但至少是全台一次性提供這麼大量體的吃平安活動，每年都遵照庄內傳統，紫南宮轄內的社寮、山崇、中央及富州等4聚落，家家戶戶都總動員，一起來幫忙料理，今年因為寒流加上適逢週日因素，廟方考量呷丁酒的量可能增加，因此多準備了1成的丁酒數量，讓信眾信眾都吃得到、吃得開心。

莊秋安也指出，今年廟方特別委請卜峰公司供應經檢驗合格的雞肉，原備好卜峰雞肉1萬公斤，臨時追加1000公斤，用公賣局米酒2000多瓶，以10比1比例（水與酒）調配丁酒，動員28位擁有乙級証照的料理廚師，加上現場的家戶志工，用30多個鍋爐煮雞酒，供信眾享用。

這次活動準備的素食食材約4萬台斤，較去年增加1倍，暈食方面，包括雞肉2萬台斤、米酒2000台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等食材，以「1比10」的酒水比例，降低酒精度，估計超過10萬多台斤，讓民眾安全更有保障。

莊秋安說，丁酒所用的米酒與水的調和比例，從往年1比5、1比7、1比9，今年降至1比10，雖然酒精濃度變低，但祝福誠意不減，廟方也呼籲信眾遵守酒後不開車、不上路原則，確保快樂吃丁酒，平安返家門。

林明溱表示，全國最著名的土地公廟紫南宮吃丁酒活動具百年歷史，由原本社寮庄內傳統丁酒習俗，逐漸發展成為全國信眾分享呷丁酒的慶典活動，已堂堂邁入第26個年頭，每年全國各地民眾都會來吃丁酒，並向土地公祈求平安、發財，已成為信眾新年到紫南宮的例行活動，人數及提供數量年年成長，相當熱鬧。今年縣府更結合南投燈會3合1大型活動，不但創造400萬參觀人潮，連來吃丁酒的人潮也大幅增加，盛況更勝往年。

今天活動有遠自台北、高雄等友廟或志工前來協助，新北蘆洲區長安社區還特別包了8部遊覽車，凌晨2時多就出發前來紫南宮，以免晚了塞車，在等待吃丁酒期間，也幫忙整理會場，讓活動更顯意義。1060212

(中央社)