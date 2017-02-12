選高雄市長 邱議瑩：審慎評估中
有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委可能還會再增加一人，邱議瑩今天受訪表示，審慎評估當中。
高雄市今天舉辦客家新春祈福活動，吸引了數百名客家鄉親團拜，市長陳菊與客委會主委古秀妃出席向客家鄉親賀年，立委劉世芳、林岱樺、邱議瑩出席，管碧玲和陳其邁則派代表前往致意。
不管是立委本尊或是助理出席團拜活動，都顯示有意參選下屆市長者都不敢輕忽客家票源。
有意投入下屆高雄市長選舉的立委，近來多會跟著陳菊的行程跑，主要還是要搶曝光，增加民眾的識別度。
已表態參選者有管碧玲、劉世芳、陳其邁、趙天麟和林岱樺，他們不僅勤跑基層，高雄市街頭的問候看板更是一個比一個多，劉世芳還有公車車體廣告，宣傳品非常醒目。
春節期間，邱議瑩也在市中心區掛起向民眾賀年的大型廣告看板，不禁讓人聯想她參選意願。
邱議瑩受訪表示，長期以來都在為高雄努力並協助高雄發展，她說在審慎評估參選；考量的因素絕不是外界所說怕被邊緣化。
對於可能還有立委要投入市長選舉，陳菊受訪表示，不管任何人有意參選都歡迎，也是好事。她說民進黨有好的參選機制；只是現在距離黨內初選或是大選都還早。
她歡迎有勇氣的人為高雄做更多的承擔和努力。1060212
(中央社)
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