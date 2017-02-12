上工2天就收山 19歲車手3個月後仍遭逮

警方調閱路口監視器，追查出柯姓男子的身分並逮獲他。(林欣儀翻攝)

台中市年僅19歲的柯姓男子，去年上網咖時被詐騙集團吸收當車手，11月上工兩天、幫集團提領了24萬元詐騙贓款，分得酬勞2400元後就收手，沒想到在3個月後遭警方查獲，被依詐欺罪法辦。

台中市烏日警分局查出，柯姓男子在網咖上網時，有同樣上網咖的友人問他想不想打工賺錢，才會協助於去年11月11及13日，到大里、南屯與大肚等區的ATM領錢、藉以賺取1％的酬勞，共提領24萬元、並獲得酬勞2400元。

柯男原本以為可以「安全下莊」，沒想到事隔3個月，被烏日警方調閱監視器後查出其身分，仍被依詐欺罪嫌法辦。

(中時)