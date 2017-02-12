澳洲首例 IS戰士遭剝奪公民權
根據澳洲反恐法規定，擁有雙重國籍的IS戰士Khaled Sharrouf已遭剝奪他的公民權，同時這也是澳洲首例。
Khaled Sharrouf在2014年因為推特上一張照片，他年幼的兒子提著一顆頭顱而開始惡名遠播。
據《法新社》報導，移民部長Peter Dutton的發言人證實，有一個人被剝奪公民權，但是並未提供進一步的細節。
報導稱，黎巴嫩裔的Sharrouf 35歲，2013年離開澳洲，帶著家人前往敘利亞。他的妻子Tara Nettleton 已於去年死亡。而Sharrouf據信已在2015年被無人機擊斃，但後來仍有不少媒體報導懷疑他是否還活著。
由於澳洲政府越來越擔心外籍戰士返國的問題，自從2014年9月坎培拉提高國家威脅警報以來，基於諸多國家安全法訂定，政府能夠合法剝奪擁有雙重國籍恐怖戰士的公民權，澳洲當局指出有110名公民前往敘利亞或伊拉克參加恐怖戰爭，但是其中約有60人已經死亡。
(中時電子報)
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