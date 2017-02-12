陸股今周限售股解禁市值達830億元

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香港信報報導，本周大陸滬深股市將有25家公司合計29.58億股限售流通股上市流通。以上周五收盤價計算，解禁市值達830億元人民幣（下同），為本月最大市值解禁周。其中海天味業的解禁市值最大，將有24.25億股於2月13日上市流通，佔周內解禁市值的87％。此外，晶方科技、全通教育解禁市值均超過10億元，依次是12.95億元、20.1億元。

(工商)