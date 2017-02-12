北韓射飛彈 川普：美國百分百挺日本

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北韓今天朝著東岸外海發射1枚彈道飛彈，正在美國與美國總統川普度假的日本首相安倍晉三譴責北韓的行徑斷難被容許。川普說：「所有的人都應該知道，美國100%挺日本」。

日本放送協會（NHK）報導，北韓今天一早發射彈道飛彈，安倍與川普（Donald Trump）在共進晚餐後，於日本時間下午12時30分（台灣時間11時30分）在美國佛羅里達州川普別墅發表共同聲明，譴責北韓。

安倍說：「斷難容許北韓發射彈道飛彈。北韓應該完全遵守聯合國的決議才對。方才，我與川普總統的會談上，川普總統明言100%挺日本。川普總統為了宣示那樣的心意，站在我身旁。」

安倍還說：「我和川普總統完全同意，要讓美日同盟更緊密、更強化。」

川普說：「所有的人都應該知道，美國100%挺偉大的同盟國日本。」川普強調，美國將與日本緊密合作，共同應對北韓。

昨天，川普在與安倍舉行高峰會後的聯合記者會上表示，防禦北韓的核武、彈道飛彈的威脅屬極優先的事項。

北韓今天早上發射彈道飛彈後，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉於上午近11時召開第2場記者會時說：「研判今天上午7時55分左右，北韓從西岸往東方發射彈道飛彈，飛彈約飛行了500公里，落在日本海。」

菅義偉表示，這次北韓發射彈道飛彈，明顯違反聯合國安理會的決議，基於確保飛機、船舶安全的觀點來看，斷難容許北韓此等行為。在美日高峰會後不久，北韓發射彈道飛彈，是衝著日本、這地區而來的明顯挑釁行為，日本立即透過駐北京的大使館外交管道向北韓提出嚴重抗議。

菅義偉表示，日本政府在美日高峰會上確認了強烈要求北韓放棄核武及彈道飛彈計畫且勿進行挑釁的行動。日本將與同盟國美國、南韓等各有關國家緊密合作，強烈要求北韓自我克制。日本將積極地做好必要的萬全準備，以因應各種事態。

日媒引述日本政府相關人士報導，北韓今天早上發射的可能是中程彈道飛彈「蘆洞」，採行所謂高飛軌道（lofted trajectory）發射，讓飛彈飛行的距離不要太遠。

日本防衛省認為，較難攔截北韓以高飛軌道發射的彈道飛彈，北韓的彈道飛彈發射能力漸提升，日本有必要思考如何加強彈道飛彈防禦。1060212

(中央社)