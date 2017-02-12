單身男過元宵「跳菜股」 復古式相親求姻緣

與會貴賓示範「跳菜股」，左二起為台中市農業局副局長 蔡勇勝、市議員陳清龍、豐原區農會總幹事蔡森揚。（王文吉攝）

「正月種福（葫），五月來送福（葫）。」市議員陳清龍、豐原區農會總幹事蔡森揚、台中市農業局副局長蔡勇勝種下葫蘆苗，祈求全年有好運。（王文吉攝）

無雙樂團5位女樂手齊拔大蔥，暗示「快來追我」。（王文吉攝）

現場單身男性手持玫瑰花，急著排隊「跳菜股」，向心儀的女樂手示愛。（王文吉攝）

單身男性「跳菜股」，向心儀的女樂手示愛。（王文吉攝）

活動現場發送大、小葫蘆苗及造型南瓜苗，邀農業達人來場種瓜競賽，將在端午節驗收。（王文吉攝）

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍連續4年舉辦「大葫大粿粽幸福」活動，上午在豐原農會供銷部發送菜苗給農民比賽種植大葫蘆及大南瓜，並舉辦元宵限定的「古禮相親」活動，邀請妙齡國樂手到菜園「偷挽蔥」，吸引近百位未婚國軍弟兄粉絲，到場「跳菜股」，希望雙方來電、求得好姻緣。

為重現元宵限定的「復古式相親」，豐原農會供銷部規畫一處蔥田，提供未婚男女「偷挽蔥、跳菜股」，無雙樂團5位女樂手齊拔大蔥，暗示「快來追我」，國軍弟兄見狀急著排隊「跳菜股」，手拿玫瑰向心儀的樂手示愛。

「不要急！一個一個跳！」主持人拉高嗓門維持秩序，場面熱絡也差點失控，單身阿兵哥搶送花，亂成一團。25歲志願役軍人張家豪覺得「很新鮮，希望拿到花的女樂手留下好印象。」35歲士官長李燕忠則表示，自己沒相親過，現場競爭對手很多，既刺激又有趣。

「正月種福（葫），五月來送福（葫）」。陳清龍表示，活動也安排「種葫蘆瓜植福氣」，在一年之初種下葫蘆苗，祈求全年有好運，將於端午節採收。他特別感謝豐原區農會，無償提供菜園幫未婚男女牽姻緣，還送出大、小葫蘆苗及造型南瓜苗，邀農業達人來場種瓜競賽，將在端午節驗收。

(中時)