陸保監副主席：險資運用須守底線

香港信報報導，中國保監會副主席陳文輝昨（11）日表示，保險資金運用領域出現非理性舉牌、與一致行動人非友好投資、跨境跨領域大額投資和併購、激進經營和激進投資、產品多層架構和監管套利等問題。

陳文輝出席保險資金運用專題培訓會上表示，今年可能是保險資金運用非常困難的一年，保險業要切實增強風險意識、責任意識和底線意識，對於風險問題要保持高度警惕和敏感，牢牢守住制度紅線和風險底線。

他強調，保險資金要做長期資金的提供者，不做短期資金的炒作者；要做市場價值的發現者，不做市場價格的操控者；要做善意的投資者，不做敵意的收購者；要做多元化、多層次資產配置的風險管理者，不做集中投資、單一投資、激進投資的風險製造者。

(工商)