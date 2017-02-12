林佳龍指示南屯區惠中籃球場即刻整修

民國96年興建的南屯區惠中籃球場，設施已老舊破損。（黃國峰攝）

南屯區惠中籃球場年久失修老舊破損。（黃國峰攝）

民國96年興建的南屯區惠中籃球場，是台中市民利用率很高的球場，不過目前年久失修老舊破損，台中市長林佳龍今日視察南屯區惠中籃球場，指示工程單位盡速將現有場地及設備修繕完畢，以提供民眾完善便利的運動休憩環境，逐步實現台中運動城市的目標。

惠中籃球場位於台中市南屯區向上路，近文心森林公園，民國96年興建，包含四座籃球場地，場地年久失修老舊破損，台中市政府此次整建工程將以球場設備、地面工程及夜間照明設施改善為主，將利用第二預備金200萬經費啟動修建工程，將現有場地設備重新調整改善，以符合場地使用標準。

(中時)