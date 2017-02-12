陸多城相繼收緊首套房貸款

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香港信報報導，近日大陸多個城市相繼收緊其房貸政策，包括北京、廣州、重慶、青島、杭州、大連、珠海、天津等城市都在其列。北京、廣州、青島、大連、珠海等城市首套房的利率全面或部分調整為9折。其中杭州部分銀行首套房利率已提升至95折，重慶首套房貸利率由85折利率優惠改為基準利率。

隨著調控力度加大，房市的監管將會更加嚴格，預計今年房市或出現持續降溫及房價回落。

(工商)