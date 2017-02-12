高一就當隊長 吳瑋茹鎖定新人后

永仁高中吳瑋茹。（資料照，高中體總提供）

上屆無緣4強的永仁高中，本屆在國中聯賽冠軍球員加入後，戰力明顯提升，今再以66比61擊敗北一女中後，已篤定重返4強，其中關鍵就是高一中鋒吳瑋茹，儘管只是菜鳥，她卻已被教練時超傑賦予隊長重任，而她也勇於承擔，希望率領永仁高中能找回失落的冠軍。

「教練告訴我們，不要把年紀小當藉口。」吳瑋茹是時超傑永仁高中國中部愛將，國小六年級開始打球的她，認為國中時期是她球技突飛猛進的階段，不只是進攻，更懂得分球、策應等技巧，她從國中就是教練重點栽培的對象，升上高中直接被賦予隊長重任，她說：「隊友感情都很好，彼此默契也好，都很願意配合，沒有學姊、學妹的隔閡。」

時超傑回想，100學年度率領永仁進軍HBL甲級，就都是一年級球員打天下，當時經歷過的場景，如今要再度重演，當年永仁以「六金釵」首度進軍甲級就拿下第6名，隔年補進國中畢業球員後，更一舉攻頂，還締造二連霸佳績，他鼓勵球員，絕不要因年紀小而妄自菲薄。吳瑋茹也說：「學姊做得到，我們一定也做得到！」

永仁高中上屆中斷連續3屆打進4強的紀錄，本屆重返4強，全隊沒有高三球員，而目前在陣中的高一球員，上屆也看到學姊飲恨，本屆面對上屆吞敗的南山與北一等隊，吳瑋茹說：「我們都打得特別用力，絕不能犯一樣的錯誤。」這也證明永仁女孩們的強韌。

儘管高一就被賦予隊長重任，吳瑋茹認為，雖有壓力，但更是督促自己的力量，她說：「教練要我拿出勇氣承擔，我當然要全力以赴，希望帶領球隊繼續往前走。」

(中時電子報)