新北環保車輛駕駛筆試 比照國考設置闈場

新北市政府環境保護局於106年度舉辦儲備環保車輛駕駛甄試，今天比照國考設置闈場舉行第二階段筆試，將取500名進入第三階段在3月分舉行的實車路考。

新北市環保局表示，計劃招募250位新血加入清潔隊，錄取後通過試用期者，月薪上看新台幣3萬7000多元。為了招募兼具體能、知識與駕駛技能的新血加入，規劃體能測驗、筆試及路考三階段。

1月15日第一階段體能測驗後，共715位考生通過；今日參加第二階段筆測，後續將依體測及筆試加總成績高低排序，共取500名進入第三階段實車路考。

環保局表示，這次甄試共有1598位考生報考，其中30到49歲的考生高達1231人。甄試採三階段淘汰制，依序測驗體能、筆試及路考等項目，分別占總成績的30%、30%及40%，任一階段缺考或未達通過門檻者，不予錄取。今天舉行的第二階段筆試，採選擇題形式，共100題，測試考生對於環保常識、廉政、職業安全衛生、道路交通安全規則及機械常識的理解程度。

為保證甄試公平、公正、公開，不但第一階段體能測驗採自動化計時外，第二階段筆試也不馬虎，比照國家考試設置闈場，並由政風人員全程錄影及陪同，所有入闈者於昨天入闈，禁止攜帶手機或相關通訊設備，另場內對外聯繫電話或網路均移除，闈場並以封條加封，直到今天筆試上午10時始得出場，以確保試題不外洩。

至於1月15日所舉辦的第一階段體能測驗，採用全國首創「多通道紅外線感應陣列計時系統」，不但以全自動化計時、完全避免人工計時的誤差，測驗成績也能即時推播，達到公平公正公開的效果。測驗當天另搭配賽道監控暨犯規判定系統，於發生賽事爭議時，可以在完全不影響賽事進行的情況下，同步提供裁判人員賽程回播、格放等輔助仲裁工具，有效處理爭議。

體能測驗結果，有715位考生通過測試，按年齡分析，以「30-39歲」佔47.13%最多，其次為「40-49歲」佔33.71%，「未滿30歲」也有11.61%。學歷方面，人數最多的前三名分別是高中職45.45%、大專33.57%、國中17.76%，值得一提的是通過第一階段體測的考生裡，還有5位是碩士學歷的高材生。

環保局說明，第三階段為道路駕駛技術測驗，預定於3月3日至5日，以及3月10日至11日辦理，以實地駕駛15公噸垃圾車，測驗應考人技術，未達70分者即失去錄取資格。

甄試最終將錄取250位儲備環保車輛駕駛，預定於今年4月報到晉用，為新北市28區清潔隊增添新血。另將錄取150位候用人員，資格保留至107年底，一旦清潔隊環保車輛駕駛出缺，將即時遞補晉用。

環保局透露，這次有一名父親及2個兒子一家三口均來報考，父親表示，很早之前就告訴兒子要取得職業駕照，以備不時之需，雖然2個兒子現在都有工作，但因屬契約工，考量長期工作穩定性，所以父子3人一起來報考。另有許多貨運業者、公車或計程車司機也一起揪團報考，為的就是希望有機會能獲得穩定工作。

今天陪同兒子一同前來參加筆試的68歲蔡伯伯表示，38歲的兒子目前是計程車駕駛，已經開了10幾年的計程車，還是覺得清潔隊工作穩定、有保障，所以特別來報考，這個測驗雖然比考大學還難，但很開心兒子第一階段的體能測驗已經過關，希望後續能夠順利上榜。1060212

(中央社)