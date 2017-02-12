中年婦腋窩長紅斑 竟是罕見皮膚癌

澄清醫院皮膚科醫師梁仲斌強調，「乳房外柏德氏病」皮膚癌最好發在會陰生殖器部位。（林欣儀攝）

台中市50歲陳姓婦人1年多前發現腋窩處長了塊紅斑，她以為是濕疹，自行買藥塗抹，紅斑卻始終沒有消除，甚至後來還出現傷口且多日無法癒合，就醫檢查才知竟是罹患罕見的「乳房外柏德氏病」皮膚癌，經切除後仍需定期追蹤。

陳婦表示，1年多前突然發現左側腋下長了塊錢幣大小的紅斑，原本不以為意，買了治療濕疹的藥膏塗抹，但用掉了一整條藥膏後，卻發現症狀不但沒改善，甚至還在紅斑的中間出現小傷口，且傷口遲遲無法痊癒，才趕忙到皮膚科就診。

澄清醫院皮膚科主任梁仲斌指出，陳婦腋下的紅斑屬於邊緣不規則形，且顏色也不均勻，高度懷疑是皮膚癌，經切片檢查確診為「乳房外柏德氏病」皮膚癌。

梁仲斌說，乳房外柏德氏病皮膚癌最好發在會陰生殖器部位，一般而言，面積較小的患處可以液態氮、皮膚外用免疫調節藥物或光動力療法治療，但仍以手術切除效果較佳，因其病症與濕疹相似，容易被忽略，建議若皮膚上出現疹子且治療2周未好轉，應進一步檢查。

(中時)