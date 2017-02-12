警政署啟動「各級農、漁會選舉」查賄制暴工作

為確保今年各級農會、漁會改選能在公平、純淨的選舉環境下舉行，法務部邀集檢、警、調及政風等相關機關從10日起，在各地台灣高等法院分院檢察署召開「106年農、漁會選舉查察分區座談會」。警政署表示，將積極配合檢察機關辦理查賄制暴工作，共同宣示打擊犯罪之決心，全力營造平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉，使選舉結果能確實保障農漁民生活及增進農漁民福祉。署長陳國恩並在今(12)日親至嘉義、雲林縣等風險評估較高或選情較為激烈地區視察。

警政署表示，目前已全面啟動農漁會選舉查賄制暴工作，並訂頒相關專案計畫，進行情資蒐報及風險評估，風險區分為三個等級，在發生賄選暴力案件高度風險地區列為紅燈、中度風險為黃燈、選情平穩者為綠燈，目前經評估列為紅燈風險共13區，黃燈45區，全國警察機關接獲疑似賄選及暴力情資案，農會部分，計28件、已報請各地檢署指揮者計15件；漁會部分，計5件、已報請檢方指揮者計3件。

警政署並訂定「打詐、防毒、掃黑、肅槍」等四大工作重點，針對淨化選前治安環境，啟動農、漁會選舉掃黑工作，並以「立即反應、即時壓制」、「事後深入追查、向上追究首謀」及「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」方式，貫徹掃黑三打策略，防制幫派介入選舉。

陳國恩在視察時，提示各單位要掌握重點對象加強蒐報、嚴守行政中立、防制幫派暴力介入選舉、全力防處不法等重要工作事項，並慰勉員警執勤辛勞，另責由刑事局長劉柏良至有具體情資地區做個案指導，統合中央與地方警力共組專案小組，破除選舉案件「在地化」的阻礙。在選前最後階段，警政署已要求各警察機關對疑與農、漁會選舉有關的治安事件，應立即報請檢察官指揮偵辦，以避免有心人士以不法手段介入，企圖影響選情。

(中時)