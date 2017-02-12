警政署啟動「各級農、漁會選舉」查賄制暴工作
為確保今年各級農會、漁會改選能在公平、純淨的選舉環境下舉行，法務部邀集檢、警、調及政風等相關機關從10日起，在各地台灣高等法院分院檢察署召開「106年農、漁會選舉查察分區座談會」。警政署表示，將積極配合檢察機關辦理查賄制暴工作，共同宣示打擊犯罪之決心，全力營造平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉，使選舉結果能確實保障農漁民生活及增進農漁民福祉。署長陳國恩並在今(12)日親至嘉義、雲林縣等風險評估較高或選情較為激烈地區視察。
警政署表示，目前已全面啟動農漁會選舉查賄制暴工作，並訂頒相關專案計畫，進行情資蒐報及風險評估，風險區分為三個等級，在發生賄選暴力案件高度風險地區列為紅燈、中度風險為黃燈、選情平穩者為綠燈，目前經評估列為紅燈風險共13區，黃燈45區，全國警察機關接獲疑似賄選及暴力情資案，農會部分，計28件、已報請各地檢署指揮者計15件；漁會部分，計5件、已報請檢方指揮者計3件。
警政署並訂定「打詐、防毒、掃黑、肅槍」等四大工作重點，針對淨化選前治安環境，啟動農、漁會選舉掃黑工作，並以「立即反應、即時壓制」、「事後深入追查、向上追究首謀」及「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」方式，貫徹掃黑三打策略，防制幫派介入選舉。
陳國恩在視察時，提示各單位要掌握重點對象加強蒐報、嚴守行政中立、防制幫派暴力介入選舉、全力防處不法等重要工作事項，並慰勉員警執勤辛勞，另責由刑事局長劉柏良至有具體情資地區做個案指導，統合中央與地方警力共組專案小組，破除選舉案件「在地化」的阻礙。在選前最後階段，警政署已要求各警察機關對疑與農、漁會選舉有關的治安事件，應立即報請檢察官指揮偵辦，以避免有心人士以不法手段介入，企圖影響選情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。