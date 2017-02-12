馬英九：台灣民主自由還搞轉型正義

前總統馬英九今天出席新同盟會新春團拜時談到轉型正義說，國際社會經肯定台灣是民主國家，但「台灣還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確，是時代錯誤，不應該發生」。

新同盟會中午在台北國軍英雄館舉行新春團拜，榮譽會長許歷農、現任會長陳志奇、夏瀛洲上將、費鴻波、苗永慶上將等人都出席，馬英九和宣布參選國民黨主席的現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義也出席致意。

馬英九致詞時指出，他知道很多選黨主席的候選人都會來，好像媒體關心的都這個議題，「我也關心」，但是他更關心中華民國自由民主法治的前途。

他說，美國總統川普上任8天就禁止穆斯林居民入境，聯邦地方法院裁定違憲，全國不能執行，即使司法部長提出抗告仍被駁回，高等法院也同意這個裁定。

馬英九說，台灣過去3個月成立黨產會，追討國民黨財產，國民黨向法院聲請停止執行處分，連續4次都獲得台北高等行政法院同意，中華民國是法治國家，跟美國一樣，所作所為要符合憲法規定，違憲就是違法；推動轉型正義，大家都贊成，但方法要對，不能用違憲的方法。

馬英九進一步指出，國際間的轉型正義如西德在戰後要去納粹化，東德轉型後也推動轉型正義，南非施行民主化後，追究當時的種族隔離政策；在台灣，有兩件事情該這樣做，二二八事件和白色恐怖，都已經做了，分別立法，總統認錯、道歉、建碑、訂國定紀念日，做完後，還有沒有呢，就算還有黨產，正常做法是讓司法機關處理。

馬英九說，前天最高法院定讞判決，救國團所在的志清大樓歸國家所有，因此救國團要補繳房租，代表正常司法機關已經可以處理，「不需要再去訂一個法，且訂的法每一個都有違憲之虞」，他說，有罪推定，推定所有財產不當，這是完全違背法治國的原則。

因此，馬英九說，即使今天是拜年場合，他也要提醒大家，「我們好不容易建立的台灣民主憲政」，國際社會已經肯定台灣是民主國家，「還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確，這是時代錯誤」，關心台灣民主自由的話，不應該讓它發生。

馬英九表示，尤其是第4次高等行政法院裁定不要執行黨產會行政命令時，法院特別強調，政府機關應該遵守法律的程序正義，保障人民自由。

他說，一方面希望國民黨選出好主席，另一方面這些問題要持續關心。1060212

(中央社)