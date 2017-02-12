不務正業？陸企年花4兆元買理財產品

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中國大陸上市公司2016年花費人民幣8902億元（約新台幣4兆元）購買理財產品，金額之高讓人側目，大陸官媒也發出警語，呼籲上市公司不要「不務正業」。

中國大陸每日經濟新聞根據東方財富數據統計發現，2016年共有828家上市公司購買理財產品8902.57億元，購買理財產品的上市公司無論是家數，還是購買的金額都較2015年大幅成長，創下新高記錄。

報導說，2016年上市公司購買理財產品的家數較2015年成長41.54%；累計購買理財產品金額年成長67.7%；平均每家上市公司購買理財產品的金額年成長18.48%。

新華社曾報導，2016年累計購買理財產品的金額在100億元以上的6家公司中，有4家公司大部分資金來自於募集資金，所募資金用於買理財商品，有「不務正業」之嫌。

大陸經濟學家宋清輝表示，上市公司短期內選擇理財產品只要不違背相關規定就無可厚非。但上市企業疏遠主業過度投資理財，或將理財作為長期性投資則不足取；因為在主業荒廢之下，不利企業長遠發展。1060212

(中央社)