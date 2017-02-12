司改國是會議籌備會 13日確認分組議題

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「總統府司法改革國是會議籌備委員會」明天舉行第4次籌備委員會議，將確認分組會議各分組出席人員及分組會議各分組議題，這將是分組會議前最後一次籌備會議。

司法改革國是會議的分組會議預計從2月20日展開，為期約3個月，每個分組每兩週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。

分組會議分為5組，包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」、以及「建立維護社會安全的司法」。

分組會議的出席代表共75人，包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表；法官、檢察官及律師共30名代表中的1/2則由票選產生。1060212

(中央社)