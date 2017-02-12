論文案調查遭質疑 台大校方3點說明

台大1月中旬公布郭明良論文案的第一階段調查結果，但外界仍有質疑，台大校方今天投書媒體，就調查過慢、調查獨立性和調查方式與內容等3點說明澄清。

台大教授郭明良刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭匿名網站質疑違反研究倫理，其中包含台大校長楊泮池列名共同作者的論文。台大於1月中旬召開教師評審委員會，會後也召開記者會，由台大副校長郭大維說明階段性結果。

針對第一階段報告，媒體和網路也提出一些質疑，郭大維今天投書媒體，對於資訊不足與誤解之處，提出3點說明。

對於外界質疑調查過慢，郭大維表示，學術倫理案調查需要一定流程和時間，根據教育部處理學術倫理案件的規定，案件調查時限為4個月，案情複雜時可延長2個月，而此案從去年11月中旬啟動，涉及的論文和作者眾多，調查比較耗費時間，期間雖逢耶誕假期與農曆年節，調查小組和特別委員會仍未停下腳步，希望早日完成調查。

由於此案涉及台大校長，台大校內調查的獨立性也受質疑。郭大維指出，台大原有學術倫理的調查和審議機制，是根據教育部母法而訂定，負責此案調查的包括生命科學院調查小組、醫學院調查小組、特別調查委員會，此外再由校教評會負責審議調查結果，這些小組和委員會都有高度的獨立性，成員都是具獨立學術人格的專業人士，調查小組和特別委員會中有一定名額的校外委員。

郭大維舉例，特別委員會的9位委員中，有7位來自校外，其中4位是中央研究院院士，主席不是台大成員，委員中有3位任職於國外，其中一位是具有處理學術倫理案件深厚經驗的外籍人士，與台灣毫無淵源，當調查和討論涉及台大校長時，兩位校內特別委員就退出會議。

至於調查方式與內容方面，郭大維表示，參與調查的小組和委員會都是獨立運作，校方尊重其程序與工作上的判斷，不參與也無法干預；至於有媒體報導生命科學院調查草率的說法，經校方了解，當事人曾親自接受該院調查小組的訪談，該小組也取得大量原始切片圖檔及數據分析檔，所謂涉案人士未提供原始資料的說法也應予以澄清。

郭大維也重申，目前此案調查還在進行中，校方不宜干擾有關程序，等調查完成後，會就外界關心事項再加說明。1060212

(中央社)