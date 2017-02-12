寄養兒少新春戶外活動 露燦爛笑容
嘉義家扶中心今天前往嘉義縣東石鄉船仔頭舉辦寄養家庭新春團拜，大家大手牽小手進行戶外活動，寄養兒少露出燦爛的笑容。
嘉義地區寄養家庭新春團拜，有29戶、105名寄養家庭和兒童少年參加，嘉義縣社會局長楊健人、嘉義市政府社工團隊也到場同樂，並贈送新年禮物，祝福寄養兒少有個健康快樂的1年。
寄養家庭偕同寄養兒少到東石鄉船仔頭進行戶外活動，包括舟遊朴子溪、動手作紅龜粿、單車自由行等，大家大手牽小手同樂，寄養兒少露出燦爛的笑容。
嘉義家扶中心表示，家庭寄養服務以國小以下的兒童安置為主，且0到6歲的嬰幼兒和幼兒園學童的人數有越來越高趨勢。
嘉義家扶中心指出，安置在寄養家庭的1歲半小恩（化名），其母親身心障礙無法妥善照顧，生活環境髒亂，父親酗酒又有家暴，疑因驚嚇緣故，小恩半夜常哭鬧尖叫，語言發展也不佳。
小恩於今年初被送到寄養家庭，經細心照顧，不僅情緒穩定許多，半夜哭鬧尖叫改善，口語表達也漸入佳境，現在很得寄養家人的疼愛。
嘉義家扶中心說，寄養家庭穩定和溫暖的照顧環境是兒童所需要，希望有更多家庭加入這個行列，提供寄養兒少一個安全避風港。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。