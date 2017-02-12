寄養兒少新春戶外活動 露燦爛笑容

嘉義家扶中心今天前往嘉義縣東石鄉船仔頭舉辦寄養家庭新春團拜，大家大手牽小手進行戶外活動，寄養兒少露出燦爛的笑容。

嘉義地區寄養家庭新春團拜，有29戶、105名寄養家庭和兒童少年參加，嘉義縣社會局長楊健人、嘉義市政府社工團隊也到場同樂，並贈送新年禮物，祝福寄養兒少有個健康快樂的1年。

寄養家庭偕同寄養兒少到東石鄉船仔頭進行戶外活動，包括舟遊朴子溪、動手作紅龜粿、單車自由行等，大家大手牽小手同樂，寄養兒少露出燦爛的笑容。

嘉義家扶中心表示，家庭寄養服務以國小以下的兒童安置為主，且0到6歲的嬰幼兒和幼兒園學童的人數有越來越高趨勢。

嘉義家扶中心指出，安置在寄養家庭的1歲半小恩（化名），其母親身心障礙無法妥善照顧，生活環境髒亂，父親酗酒又有家暴，疑因驚嚇緣故，小恩半夜常哭鬧尖叫，語言發展也不佳。

小恩於今年初被送到寄養家庭，經細心照顧，不僅情緒穩定許多，半夜哭鬧尖叫改善，口語表達也漸入佳境，現在很得寄養家人的疼愛。

嘉義家扶中心說，寄養家庭穩定和溫暖的照顧環境是兒童所需要，希望有更多家庭加入這個行列，提供寄養兒少一個安全避風港。1060212

(中央社)