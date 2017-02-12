羅琳和名嘴為他吵翻天 川普挑彼岸戰火

英國2位國際名人－「哈利波特」作者JK羅琳和名嘴摩根，因彼岸的川普而在推特隔空交火，火爆程度連媒體也傻眼，乾脆引用羅琳電影，稱這拖棚的歹戲是「牢騷和它們的產地」。

英國「衛報」（The Guardian）以「牢騷和它們的產地：JK羅琳槓上摩根」（Fantastic beefs and where to find them: JK Rowling at war with PiersMorgan）為題報導，事情起頭在10日晚間，摩根（Piers Morgan）上有線頻道HBO節目「馬赫現場即時對談」（Real Time with Bill Maher）時語出驚人，說希拉蕊‧柯林頓和川普當總統都差不多，眾家名嘴一片譁然。

主持人馬赫表示，摩根覺得希拉蕊‧柯林頓和川普一樣爛真是大錯特錯，「你覺得希拉蕊‧柯林頓會找戴弗斯（Betsy DeVos）和該死的裴利（Rick Perry）入閣嗎？他們不會禁止穆斯林，不會和全世界的所有人吵架，不會和俄羅斯眉來眼去。你瘋了嗎？」

摩根回嘴說川普沒禁穆斯林，聽得同台名嘴不敢置信，同聲要他「滾出去」。摩根也不甘示弱，回嗆名嘴們「歇斯底里」。

但最火爆的還不是節目裡的脣槍舌戰，劍拔弩張延續到摩根和羅琳在節目之後上網隔空交火，才讓人大呼精采。

節目播出後，羅琳推文告訴廣大的粉絲，她看到摩根被圍剿，真的看得好開心啊！她說：「是的，看到摩根在現場節目被嗆滾出去，完全滿足了我一直以來的想像。」

被嗆下台的摩根看到羅琳的推文哪肯示弱，回嗆說：「哈利波特我一個字都沒看，原因在此。」

羅琳反脣相譏：「因為你早有預感，這位作者會看到你在電視上說廢言被嗆出場，捧腹大笑嗎？」

摩根繼續堅持己見，說自己沒說錯：「如果覺得對我飆罵『滾出去！！！』就能改變那點，你們就錯了。」

羅琳於是質疑他的新聞誠信：「你要不要花幾個小時，捏造一些難民抱炸彈的照片，來佐證你的立場？」

接著兩人越罵變得越人身攻擊。摩根說，看到羅琳這種態度，就不難解釋英國脫離歐洲聯盟（Brexit）和川普為何會贏得支持，「像羅琳這種高高在上、盛氣凌人，傲慢又激進的留歐／柯林頓支持者，絕對是這兩場選戰會輸的原因」。

羅琳警告摩根，抱川普大腿會讓他自取滅亡，「如果你有讀哈利波特就會知道，在學校巴結惡霸頭頭，會被活活燒死」。

摩根則回嗆說：「要說惡霸，沒比這群大吼大叫、歇斯底里的反川普名人大軍還可惡的惡霸了。」

其實羅琳和摩根不對盤早有跡可循。去年11月中羅琳編劇製作的「哈利波特」（Harry Potter）外傳電影「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts And Whereto Find Them）首映時，摩根評語就很惡毒：「我這次也迫不及待地，不想去看這部片。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060212

(中央社)