羅琳和名嘴為他吵翻天 川普挑彼岸戰火

英國2位國際名人-「哈利波特」作者JK羅琳和名嘴摩根,因彼岸的川普而在推特隔空交火,火爆程度連媒體也傻眼,乾脆引用羅琳電影,稱這拖棚的歹戲是「牢騷和它們的產地」。

英國「衛報」(The Guardian)以「牢騷和它們的產地:JK羅琳槓上摩根」(Fantastic beefs and where to find them: JK Rowling at war with PiersMorgan)為題報導,事情起頭在10日晚間,摩根(Piers Morgan)上有線頻道HBO節目「馬赫現場即時對談」(Real Time with Bill Maher)時語出驚人,說希拉蕊‧柯林頓和川普當總統都差不多,眾家名嘴一片譁然。

主持人馬赫表示,摩根覺得希拉蕊‧柯林頓和川普一樣爛真是大錯特錯,「你覺得希拉蕊‧柯林頓會找戴弗斯(Betsy DeVos)和該死的裴利(Rick Perry)入閣嗎?他們不會禁止穆斯林,不會和全世界的所有人吵架,不會和俄羅斯眉來眼去。你瘋了嗎?」

摩根回嘴說川普沒禁穆斯林,聽得同台名嘴不敢置信,同聲要他「滾出去」。摩根也不甘示弱,回嗆名嘴們「歇斯底里」。

但最火爆的還不是節目裡的脣槍舌戰,劍拔弩張延續到摩根和羅琳在節目之後上網隔空交火,才讓人大呼精采。

節目播出後,羅琳推文告訴廣大的粉絲,她看到摩根被圍剿,真的看得好開心啊!她說:「是的,看到摩根在現場節目被嗆滾出去,完全滿足了我一直以來的想像。」

被嗆下台的摩根看到羅琳的推文哪肯示弱,回嗆說:「哈利波特我一個字都沒看,原因在此。」

羅琳反脣相譏:「因為你早有預感,這位作者會看到你在電視上說廢言被嗆出場,捧腹大笑嗎?」

摩根繼續堅持己見,說自己沒說錯:「如果覺得對我飆罵『滾出去!!!』就能改變那點,你們就錯了。」

羅琳於是質疑他的新聞誠信:「你要不要花幾個小時,捏造一些難民抱炸彈的照片,來佐證你的立場?」

接著兩人越罵變得越人身攻擊。摩根說,看到羅琳這種態度,就不難解釋英國脫離歐洲聯盟(Brexit)和川普為何會贏得支持,「像羅琳這種高高在上、盛氣凌人,傲慢又激進的留歐/柯林頓支持者,絕對是這兩場選戰會輸的原因」。

羅琳警告摩根,抱川普大腿會讓他自取滅亡,「如果你有讀哈利波特就會知道,在學校巴結惡霸頭頭,會被活活燒死」。

摩根則回嗆說:「要說惡霸,沒比這群大吼大叫、歇斯底里的反川普名人大軍還可惡的惡霸了。」

其實羅琳和摩根不對盤早有跡可循。去年11月中羅琳編劇製作的「哈利波特」(Harry Potter)外傳電影「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts And Whereto Find Them)首映時,摩根評語就很惡毒:「我這次也迫不及待地,不想去看這部片。」(譯者:中央社鄭詩韻)1060212

(中央社)