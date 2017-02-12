情人節商機 陸三、四線酒店預訂爆增

一財網報導，2月14日西洋情人節將至，根據大陸攜程、途牛、同程、驢媽媽等大型線上旅遊網站的大數據資料統計顯示，2月14日當天，酒店預訂量較去年同期大幅增長，北京等一線城市依然位居民眾訂房首選；溫州、揚州、威海等熱門三、四線城市增幅最為明顯。值得關注的是，80後、90後情侶仍是出行的主力軍，95後則成為新生力量。

根據攜程機票大數據顯示，在出行目的地選擇上，溫暖、靠海的城市較受歡迎。境內十大目的地中，有8個是南方城市，三亞、海口等海濱旅遊勝地依然熱度不減；深圳、廣州、昆明、杭州也將迎來大批遊客。

境外目的地方面，曼谷、新加坡、普吉島等東南亞地區成為了今年情人節的寵兒。位於南半球的雪梨、墨爾本也雙雙躋身前十名。

(工商)