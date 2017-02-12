機構：陸1月CPI料為2.4~2.8％
中國國家統計局14日將公布1月份消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）資料。據證券日報報導，目前有4家機構對1月份CPI進行預測，最大預測值為增長2.8％，最小為2.4％，平均值為2.6％，低於2月初預測的2.8％。
中信建投證券分析師稱，受暖冬影響，部分蔬菜價格並未因春節因素顯著上漲；受去年同期高基數影響，預計豬肉價格增速與上月基本持平；預計鮮果、蛋類等價格增速較上月有所回落，糧食價格增速略有擴大。
中銀國際證券宏觀研究分析師朱啟兵表示，1月份農產品批發價格200指數較前月上漲4.8％；同時非製造業PMI中服務業收費價格指數雖較前月下跌至50.6，但連續6個月在50上方，服務價格繼續上漲；綜合判斷，預計CPI年增率將擴大至2.6％。
中國銀行國際金融研究所所長陳衛東表示，儘管近期中國經濟出現了回穩趨勢，但由於不確定性顯著增加，2017年經濟增速下滑壓力依然存在，宏觀政策將更加關注穩增長、抑泡沫和防風險3大重點。財政政策將保持積極取向，力度有望進一步加大；貨幣政策將保持中性，大幅放鬆或明顯收緊的可能性均不大。
(工商)
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