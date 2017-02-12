菲印移工舞動身體 對抗剝削提出訴求

菲律賓及印尼移工團體今天透過舞蹈方式表達訴求，齊聚台北車站及金萬萬名店城，舞動身體宣誓對抗身體剝削決心，並提出訴求，呼籲政府重視。

2012年女權鬥士（Eve Ensler）發起十億人起義（OBR）運動，讓受害者舞動身體，不再因厭惡身體而懲罰自己。在台灣的印尼及菲律賓外籍看護工今年也響應活動，今天在台北車站以及金萬萬名店城舉辦「One Billion Rising億起舞動」活動，舞動自己身體並呼籲政府重視台灣移工權益。

桃園市群眾服務協會主任汪英達指出，台灣現在有超過25萬的外籍看護工，多數看護工都是住在雇主家中，卻有不少看護工受雇主性騷擾甚至是性侵害。且外籍看護工幾乎24小時都需要照顧家中的長者，很多人一個月只有一天的休假，因此呼籲台菲印政府能正視女性移工權益，以實際行動保障女性移工在外工作的人身安全，每週給予休假一天並且調漲月薪至新台幣1萬9000元。

汪英達指出，雖然政府去年已經取消移工每滿3年必須出國1日的規定，但還是有許多雇主與仲介繼續違法，要求移工3年期滿出國並再繳納仲介費用、繼續忍受仲介剝削，因此要求政府落實並確實執行就業服務法52條修正案，維護移工權益。

此外，汪英達也呼籲菲律賓政府應該停止認證違反勞動契約的工資切結書，並終結人口販賣與對移工的歧視。1060212

(中央社)