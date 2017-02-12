全面禁止花蓮水陸禽進入 宜蘭嚴把關
宜蘭縣動植物防疫所今天下午發佈新聞表示，為升高防疫把關，全面防堵禽流感，今天起至2月21日，禁止花蓮縣水陸禽進入宜蘭縣。
動植物防疫所表示，因應禽流感疫情，宜蘭縣今天提升防疫管制措施，即日起，蘇澳檢疫攔查站提升管制等級，全天候實施管制措施。
防疫所表示，今天再度前往宜蘭縣屠宰場，澈底擴大場區的清潔及消毒，並對半徑5公里內的禽場，全面訪視調查，和擴大消毒工作。
防疫所表示，運禽車的逆向追蹤，也一併同步展開，目前管制區內的養禽戶飼養狀況良好，並沒有發生可疑病例，防疫所將會列管每天加強臨床訪視，杜絕疫病發生。
防疫所表示，目前國內禽流感疫情，僅發生於禽鳥，還沒有跨物種禽傳人的案例。由於禽流感病毒，不耐高溫且對消毒劑敏感，禽肉及禽蛋，只要充分煮熟都可安心食用。
防疫所提醒，對野鳥謹記三不一要的原則，「不」驚擾、「不」接觸、「不」餵食、「要」勤洗手，若發現有鳥類異常死亡情形，請立即通報宜蘭縣防疫專線03-9602350。1060212
(中央社)
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