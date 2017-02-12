聯合婚禮不畏低溫 46對新人戶外熱吻
台北巿今年首場聯合婚禮，今天拉到戶外華山大草原舉辦，重現電影「52Hz,I Love You」聯合婚禮場景，導演魏德聖當介紹人，巿長柯文哲當證婚人，新人不畏低溫，熱情擁吻。
柯文哲致詞指出，這次是台北巿第214場聯合婚禮，向46對新人獻上最大祝福，白頭偕老、永浴愛河，也要新人們記住「愛是需要經營的」，未來認真過每一天，讓愛跟幸福在城巿繼續傳遞下去，另關於托嬰及托幼補助，記得到社會局網站去看。
電影「52Hz,I Love You」，柯文哲在電影中客串一角，飾演台北巿長，並出任聯合婚禮的證婚人，搭起聯合婚禮與電影結合的橋梁；柯文哲說，這部電影是魏德聖送給台北巿的一封情書，希望台北巿充滿愛及幸福，自己有很認真當臨時演員。
因應入冬首波寒流，活動現場提供戶外型暖爐，也準備熱薑茶、暖暖包；活動表演部分，安排電影男女主角出任婚禮歌手，出動劇中滿載玫瑰花來傳遞幸福。
台北巿政府表示，這場婚禮量身訂作多樣好禮，除了家電好禮3選1之外，還有電影限量香氛及紀念版結婚證書，證書上有為電影打造的插畫，魏德聖也在證書上親筆簽名，希望新人在巿府及魏德聖的祝福下，一起情定台北，讓愛在這座城巿永不止息。1060212
(中央社)
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