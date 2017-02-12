誰是川普本尊分不清 媒體鬧烏龍笑話

美國總統川普就任後，另類事實與假新聞是他和主流媒體周旋的話題，不過他可能沒想到多明加一份報紙刊登的另類事實照片，造就了笑果十足的假新聞。

據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，多明尼加「國家報」（El Nacional）刊登有關美國與以色列關係的消息，搭配以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與川普的照片。

不過仔細一看，這川普像不像是有三分樣，但更像「週末夜現場」（Saturday Night Live）嘲諷川普單元的男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin），民族報擺烏龍後，隨即致歉。

雖然亞歷鮑德溫模仿川普叫好又叫座，不過愛恨分明的川普則說，「這短劇超爛」，並說亞歷鮑德溫扮演他的樣子「實在滿懷惡意且非常不好」。1060212

(中央社)