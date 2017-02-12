石門水庫進水閘門抽泥 增蓄水量

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降雨不如預期，石門水庫水位降至234.88公尺，抽泥船在進水口閘門加強抽泥再送沈澱池置放，避免淤泥堵塞，汛期間也能增加蓄水量。

北水局表示，石門水庫在大壩前、進水口閘門附近由抽泥船抽泥每年40萬立方公尺，送到水庫下游的13座沈澱池置放一到二年時間，俟淤泥含水量低於30%再由卡車運至台北港作為填方材料。

另外，北水局也指出，石門水庫集水區從去年12月開始到今年1月的降雨量偏低，累積雨量只有歷年平均值的2成到3成5，由於未來降雨量也不樂觀，水情吃緊。

至今天下午1時水庫水位234.88公尺、蓄水率62.33％，北區水資源局17日召開北部地區供水管控協調會，討論將會加強總量管制。1060212

(中央社)