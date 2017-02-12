北京紀委通報多個單位違紀問題

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新浪報導，本周北京紀檢監察網通報了市委巡視組2016年8月至11月間對北京市總工會黨組等8個單位黨組織的巡視情況。

其中北京市總工會違反多項規定，包括超標準使用辦公用房、違規管理使用公車、超標準公務接待、濫發紀念品、公款送禮、公款旅遊等問題依然存在。重點領域監管不嚴，資金和廉政風險大。

北京市婦聯黨組亦出現不少違紀問題，包括對下屬單位失察失管失糾，所屬事業單位存在財務管理混亂、資金使用不規範、違規出租國有資產、濫發津貼補貼等問題。

(工商)