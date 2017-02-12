寒流有夠冷！彰化23歲男猝死家中
寒潮來襲全台冰凍，今天彰化發生23歲青年不幸猝死在家中的案例，今天早上8時許，家人發現葉男在一直在床上沒起身，一探已沒呼吸、心跳，緊急呼叫救護車送醫已回天乏術。
家屬傷心的說，葉男有癲癇病史，這波寒流氣溫急凍，罹患感冒多天了，身體一直不舒服，他還年輕，有很多夢想和計畫，沒想到突然就這麼走了。
今天天氣還是非常冷冽，彰化縣持續增加7起天冷引發內科疾病猝死案例，除了和美鎮23歲男子最年輕外，二水鄉98歲女性、社頭鄉87歲男性、福興鄉84歲女性、大村鄉70歲男性和福興鄉65歲男子被發現都沒呼吸、心跳，送醫不治。醫師提醒寒流來襲的日子一定要注意保暖。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。