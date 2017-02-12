寒流有夠冷！彰化23歲男猝死家中

寒潮來襲全台冰凍，今天彰化發生23歲青年不幸猝死在家中的案例，今天早上8時許，家人發現葉男在一直在床上沒起身，一探已沒呼吸、心跳，緊急呼叫救護車送醫已回天乏術。

家屬傷心的說，葉男有癲癇病史，這波寒流氣溫急凍，罹患感冒多天了，身體一直不舒服，他還年輕，有很多夢想和計畫，沒想到突然就這麼走了。

今天天氣還是非常冷冽，彰化縣持續增加7起天冷引發內科疾病猝死案例，除了和美鎮23歲男子最年輕外，二水鄉98歲女性、社頭鄉87歲男性、福興鄉84歲女性、大村鄉70歲男性和福興鄉65歲男子被發現都沒呼吸、心跳，送醫不治。醫師提醒寒流來襲的日子一定要注意保暖。

(中時)