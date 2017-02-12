關窗洗澡避寒 北市9名外籍人士一氧化碳中毒

寒流來襲氣溫驟降，許多民眾會將家中門窗緊閉避寒，北市在今(12)日發生2起一氧化碳中毒事件，消防局發現屋主都是將熱水器裝設在陽台，無強制排氣，形同裝在屋內，空氣不流通導致意外發生。

北市光復南路某公寓，凌晨1時許先發生中毒意外，救護人員到場發現，5樓民眾在洗完澡後感到不適，經偵測熱水器周邊濃度達40PPM，立即將屋內4名新加坡籍住客送醫救治，並疏散隔壁戶的2名民眾及犬隻1隻。

凌晨2時許，和平東路3段公寓再傳意外，救護人員將屋內4女1男、共5名香港籍住戶送往三總救治，所幸皆無生命危險，消防局發現，現場熱水器也裝設在陽台，無強制排氣，經偵測一氧化碳濃度達40PPM，信義分隊小隊長徐玄宗表示，使用熱水器等燃氣設備應注意通風，如空氣循環不良，應裝設強制排氣型熱水器，一旦自己或家人感覺頭暈、頭疼等身體不適，應立即撥打119，並立刻開啟窗戶通風。

(中時)