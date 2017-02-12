達標世大運 周庭印尬世界好手

周庭印12日台北渣打馬拉松半馬男子總排第3、國內稱王。(林宋以情攝)

月初日本香川丸龜半程馬達台北世大運門檻，周庭印12日台北渣打馬拉松半馬，跑出個人次佳的1小時08分18秒，總排第3、繼去年底台北馬後再度國內稱王。對於世大運他滿心期待，不能出國也不要緊，站上世界舞台挑戰各國好手才是重點。

國立體大周庭印，香川丸龜賽繳出生涯最佳 1小時7分03秒，成為國內首位達標台北世大運男子半馬選手，這是他生涯第3度披中華戰袍，前兩次分別是2010年越南亞青賽和2013年亞田賽，不過世大運對他而言別具意義。

「上一次亞田賽是以徵召身分出賽，所以這是亞青賽後，第2次靠自己實力達標，爭取到國手資格。」達標不假他人之手，周庭印過去兩次出征都是參賽3000公尺障礙賽，世大運當地主則要在半馬與各國好手一較高下，「興奮大於緊張，希望能繼續突破自己最佳成績。」

何盡平1小時08分50秒奪國內男子半馬亞軍。(林宋以情攝)

里約奧運結束後逐步調整的長跑名將何盡平，渣打馬以些微差距1小時08分50秒收下亞軍，雖成績未達最佳但可接受，目前還在國體大教書的他，預計6月底學期結束後，計畫赴日移訓，去年備戰里約待過的佐川急便公司為首要考慮，「畢竟之前去過，也比較熟悉，佐川急便自然是首選。」

(中時電子報)