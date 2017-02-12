撇「被姦專業戶」閃嫁美國 女星竟捲詐騙案
24歲香港女星石天欣2012年在港劇《仁心解碼II》中飾演一位遭強暴的學生妹而走紅，之後在《巨輪》、《再戰明天》也都有被強姦的戲碼，因此被稱為「被強姦專業戶」，最後她因覺得身心靈不舒服而和公司解約，改當自由工作者，並在去年7月和交往4年的圈外男友在美國結婚，沒想到近日卻無端捲入詐騙案。
據《蘋果日報》報導，上週五有人疑似假冒警員撥打了石天欣的手機，剛好她不在香港，便由媽媽代接，對方稱石天欣涉及一宗行騙案件，讓媽媽氣到一度與對方吵架，而得知此事的石天欣，當天還在IG開玩笑寫下：「今日有個CID打電話來說我涉及一宗行騙案件，大家可以幫我看看是不是真的？」
沒想到，過沒多久媽媽又接到第2通電話，對方自稱是蘇警長，並要求媽媽隔天到警局，稱要了解其女兒去向，這次石天欣知道事情嚴重性後，便憤怒發文說：「到底哪個人想玩X我？和我玩就夠了，不要拉著我媽一起玩！」
據悉，媽媽為了確認是否有人假冒警察，還打去警署求證，沒想到真有該名警長，了解案情後，懷疑是女兒的身份證遭盜用，石天欣則憂心表示：「事件發生在一年前左右，目前只知道可能和銀行及錢有關。警方說會查我為何離開香港，及check我的銀行戶頭，然後我回香港之前還要通知警方他們。」盼能盡早釐清事件。
(中時電子報)
關鍵字：石天欣、
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