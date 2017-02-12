這張表看台日港韓男誰比較差 日網友：台灣打扮、所得都最後一名
時常於社群分享個人逗趣觀察的日本網友Yosimichi Iwhata，近來針對台、日、港、韓4地男性進行6個項目的評比，排列出他所認為最好和最差的部分，結果台男在打扮和所得皆拿最後一名，引起熱議。
曾於台灣工作3年的日本網友Yosimichi Iwhata，日前於臉書發文，分別以打扮、外語能力、性格、身材、所得、好色等6個項目來評比台港日韓男生。以他認知，其指出日男打扮和所得最好，但外語能力最差；港男外語能力最好，不過身材最差；韓男則是身材最好，個性卻是最差。
此外，Yosimichi Iwhata稱台灣男性在打扮和所得最差；但性格的部分則居冠。有趣的是，關於好色這項目，Yosimichi Iwhata認為4地男性平分秋色，沒有差別。
貼文一出，立刻引起各國網友熱烈討論，有人認同，也有不少人持不同意見；但大家皆對好色的評比都無議異，認為這項目最準。此外，更有一名網友好奇地留言問道，是否有女生版？Yosimichi Iwhata則搞笑地說道，「有。但po之後港女殺我。」
(中時電子報)
文章來源：Yosimichi Iwhata臉書
關鍵字：台男、Yosimichi Iwhata、台日港韓男
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