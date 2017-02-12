Sandy住院一周 吳宗憲曝女兒腎發炎難啟齒原因

Sandy日前自曝年前住院一周，老爸憲哥金代為報平安，表示女兒是錄影時憋尿導致腎發炎。(中時資料照片)

女星Sandy日前在臉書po文慶幸能趕回家吃年夜飯，自曝農曆年前她住院一周，也因此缺席活動，覺得滿心抱歉，還被阿嬤發現自己變瘦，直呼這是「這題最難回答」，所幸年前休養完畢得以返家，今天老爸吳宗憲現身錄影，替女兒報平安，也解釋了住院的原因，原來是女生常犯的習慣。

憲哥今天錄《小明星大跟班》，被問到女兒吳姍儒年前住院一事，據《蘋果日報》報導，他解釋Sandy病倒，其實就是因為錄影時憋尿，導致腎臟發炎，「但不能讓她媽知道，不然又要把她收回去了」，而雖然病情沒大礙，但因女兒免疫系統不好，就順帶趁住院時做了血液檢查，謹慎地確定她身體一切沒問題才出院，所以才待在醫院比較長一點的時間。

(中時電子報)