范冰冰包湯圓太嗨 說溜嘴小褲褲顏色！

范冰冰嘗試快問快答，大方透露小褲褲和襪子顏色都是單色系。（圖／本報系資料照片）

「范爺」范冰冰五官精緻、外型豔麗，一舉一動都備受矚目，儘管貴為女神，不過范冰冰私下個性率真、爽朗，相當親民，而范冰冰近日接受雜誌快問快答時她一邊包湯圓一邊接受提問，第一次動手包湯圓的她相當雀躍，范冰冰卻說溜嘴小褲褲顏色。

范冰冰接受雜誌快問快答挑戰，而昨（11日）適逢元宵節，范冰冰也首嘗試包湯圓，她被問到第一題時，湯圓餡料就失手包太多，當范冰冰被問到襪子是什麼顏色，她則大方透露：「我的襪子和內褲所有的一切都是單色的」，范冰冰連內褲也跟著爆料，回答驚呆網友。

戀愛ing的范冰冰談到男友李晨時，被問到為男友取一個稱號時，她毫不猶豫回答：「晨胖」，甜蜜模樣羨煞眾人。當范冰冰被要求以「一什麼就什麼」造句時，她則展現「范爺」霸氣一面說：「我一照鏡子就發現自己很美」，儘管說完立刻大笑，不過她又反問工作人員，模樣相當俏皮。

(中時電子報)