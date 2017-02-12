防範禽流感傳人 接觸者追蹤再添73人
因應禽流感疫情，疾管署今天表示，宜蘭花蓮兩地衛生局回報，接觸陽性禽鳥者共74人，其中新增追蹤人數73名。目前都沒有疑似症狀，將持續監測健康狀況。
行政院農業委員會防檢局5日發現今年H5N6首例死禽後，隔日即時攔截送往宜蘭屠宰場的3787隻凍存鴨隻屠體並送驗，11日確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，已立即銷毀並擴大監測管制範圍。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，因應農委會公布H5N6陽性鴨隻新聞，疾管署獲宜、花兩縣衛生局回報接觸者共匡列74人，其中1人為花蓮鴨農、3名為宜蘭前往花蓮載運鴨隻之人員、70名為宜蘭屠宰場工作人員、檢疫站獸醫師及2月11日參與屠體銷毀之動物防疫人員。
除鴨農2月6日最後一次接觸鴨隻，花蓮縣衛生局將持續監測健康狀況至2月16日外，其餘73人由宜蘭縣衛生局持續監測健康狀況至2月21日。這74名個案目前都沒有疑似症狀。
羅一鈞表示，發現首例H5N6死禽後，原先已追蹤的245人無症狀，除該鴨農（原先即已在追蹤名單中）因昨日事件須繼續追蹤至2月16日外，其餘244人（新北市1人、花蓮縣243人）追蹤至今天都已滿接觸後10日，如今晚仍無症狀，明日244人即可解除追蹤管理。1060212
(中央社)
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