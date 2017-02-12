中國海軍遠洋訓練 府：嚴密監控
中國解放軍南海艦隊進行遠洋訓練，編隊將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域。總統府今天表示，國防部與國安團隊嚴密監控，各項國防安全上應部署、整備的因應措施都確實到位。
中國遼寧號航艦編隊日前才剛結束繞台航行演訓，中國解放軍報昨天報導指出，南海艦隊進行遠洋訓練，編隊將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，演習中將會「沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力和東海、北海艦隊部分兵力，參加對抗演練」。
解放軍這次的遠洋訓練編隊包含海軍南海艦隊「長沙」（052D型）、「海口」（052C型）號2艘飛彈驅逐艦，以及「駱馬湖」號綜合補給艦（903A型），10日已從三亞出發。
總統府發言人黃重諺表示，對於相關的軍事動態，國防部與國安團隊都有嚴密的監控，並且全程、即時的掌握最新情勢，而各項國防安全上應部署、整備的因應措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。