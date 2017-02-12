中國海軍遠洋訓練 府：嚴密監控

中國解放軍南海艦隊進行遠洋訓練，編隊將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域。總統府今天表示，國防部與國安團隊嚴密監控，各項國防安全上應部署、整備的因應措施都確實到位。

中國遼寧號航艦編隊日前才剛結束繞台航行演訓，中國解放軍報昨天報導指出，南海艦隊進行遠洋訓練，編隊將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，演習中將會「沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力和東海、北海艦隊部分兵力，參加對抗演練」。

解放軍這次的遠洋訓練編隊包含海軍南海艦隊「長沙」（052D型）、「海口」（052C型）號2艘飛彈驅逐艦，以及「駱馬湖」號綜合補給艦（903A型），10日已從三亞出發。

總統府發言人黃重諺表示，對於相關的軍事動態，國防部與國安團隊都有嚴密的監控，並且全程、即時的掌握最新情勢，而各項國防安全上應部署、整備的因應措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請國人放心。1060212

(中央社)