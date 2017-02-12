燈會塞車揚塵民怨 雲林分流灑水解苦

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台灣燈會在雲林正式營運第二天，塞車、揚塵民怨連連，縣府今天表示，停車及聯絡道分流限制左轉、停車場灑水以解苦。

台灣燈會在雲林昨天第一天正式營運，湧入上百萬人次民眾，現場水泄不通，在迎賓門、主燈區附近一度動彈不得，但是進離場車輛大排長龍、停車場塵土飛揚，人車灰頭土臉，民怨連連。

雲林縣政府工務處長彭子程表示，相關單位徹底檢討改進，立即採取停車及聯絡道車輛分流及限制左轉、停車場灑水作為等，以解民苦。

他說，虎尾主燈區有6處、斗南交流道附近1處共7處汽機車停車場，計2萬5000個汽車停車位，北港燈區有4處、媽祖醫院旁1處共5處汽機車停車場，4900個汽車停車位，提供需求。

彭子程呼籲，儘量搭乘高鐵、台鐵的軌道運輸及接駁車，自行開車從北部南下民眾，將導引進入高鐵雲林站後方P1停車場有4500個停車位，從南部北上建議走國道三號接台78線東西向快速道，進入高鐵雲林站西側P6停車場有3500個停車位。

至於停車場塵土飛揚困擾，彭子程表示，出動灑水車不定時巡場灑水，降低揚塵，後續也會積極改善作為，讓民眾觀賞燈會、遊雲林、品美食，能賓至如歸、賓主盡歡。1060212

(中央社)