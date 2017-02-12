中華隊明戰澳職冠軍隊 陳冠宇先發

中華隊休息1天後恢復練習。（中華棒協提供）

經典賽中華隊赴澳洲移地訓練，昨日經過1天休息，今天(12日)在黃金海岸恢復練習，明天將進行第3場熱身賽，再戰今年澳洲職棒冠軍布里斯本俠盜隊，中華隊預計排出旅日左投陳冠宇先發。

中華隊本月4日前往澳洲展開移地訓練，先前已和布里斯本俠盜隊和當地業餘隊溫莎皇家隊各打1場，2戰都取得勝利，昨日休息1天，球員也利用時間到當地觀光、放鬆，今天在37度高溫之下繼續訓練，也特別加強體能、跑壘和守備。

明天中華隊將進行第3場熱身賽，排定陳冠宇先發，陳冠宇雖未與中華隊一同赴澳，但8日從向球隊會合，9日對戰溫莎皇家隊時也上場中繼1局，被擊出2支安打，失1分。

(中時電子報)