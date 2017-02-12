參選高雄市長 邱議瑩：評估中

我要評比

競逐高雄市長寶座再添1人？！表態參選下屆高雄市長，除了已有浮上檯面的陳其邁、劉世芳、管碧玲、林岱樺，立委邱議瑩今(12)受訪表示，正審慎評估參選。

對於可能有第5名綠委加入高市長選戰，市長陳菊說，民進黨有好的參選機制，有意參選都歡迎，也是好事。

(中時)