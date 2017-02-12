蜂炮人潮增2成 炮屑垃圾量卻少15公噸
鹽水蜂炮今年活動搭上月津港燈節，吸引50萬人潮湧入鹽水區，人潮帶來大量垃圾、炮屑，為在活動後還給民眾乾淨的道路，環保局昨出動180名清潔隊員，一早就開始打掃狂歡後留下的灰燼，令人意外的是，今年雖人潮多出2成，不過垃圾量卻減少約15公噸，市容也迅速恢復。
狂歡兩天兩夜，鹽水蜂炮12日凌晨3點多左右順利落幕，環保局今年在月津港燈節區設置50處垃圾桶及資源回收桶，而昨在鹽水區共清理炮屑及垃圾量29.38公噸，相較去年44.65噸少了近15.27噸的垃圾量，許多居民蜂炮施放結束後會自行清理，也讓炮屑垃圾量有逐年下降趨勢。
環保局指出，今年月津港燈節及鹽水蜂炮參加民眾雖比去年多出2成，不過，垃圾清理量卻比去年減少15.27公噸，原因也包括民眾環保意識提升，多會主動配合垃圾分類，將瓶罐回收物丟置回收桶，減少一般垃圾產生。
昨日清晨環保局動員鄰近清潔隊人力及機具，計180人及38輛掃洗街車、垃圾車等，大批清潔人員在寒風中拿著清掃機具，從5點開始投入環境清理，沿途也有不少民眾主動加入打掃行列，順利在中午前迅速恢復市容。
至於當天空汙指數，環保局除以監測站監測外，也出動人力手動監測儀器，昨晚9點在集中施放區進入活動高潮時，PM2.5瞬間達到220 ug/m3，不過因近日寒流來襲，空氣擴散效應快，10分鐘內PM2.5就下降到100 ug/m3以下，而新營監測站昨6點後PM2.5平均約50ug/m3。
(中時)
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