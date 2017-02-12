寒流送暖 衛福部關心遊民

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入冬以來最強一波寒流來襲，為加強落實對遊民等弱勢民眾的關懷服務措施，衛生福利部持續關心台北市各地遊民的避寒情形。

11日是元宵節，部長陳時中、次長呂寶靜、社工司司長李美珍等人於晚間10點30分前往台北市艋舺公園、台北火車站，及避寒所等遊民聚集之地探視、關懷遊民朋友，瞭解地方政府遊民低溫關懷服務辦理情形。

衛生福利部12日表示，至2月11日止，已提供遊民熱食飲、便當共1萬2674人次、保暖用品5306人次、臨時收容1363人次。

(旺報)