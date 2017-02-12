跨界整合醫療與長照 打造優質之長照2.0
為了增進新北市西南區（三峽、鶯歌、樹林、土城）社區醫療及長期照顧的量能與品質，蕭中正醫療體系與三峽清福養老院攜手合作，於清福養老院二樓設立清福醫院，12日於清福養老院舉行開幕茶會。清福養老院院長陳意千表示，目前清福是全台首家養老院內有醫院的看護機構，希望能成為「醫養結合」的長照模範。
新北市西南區近年人口持續成長，目前約有62萬人，但每萬人口一般急性病床數僅有約10床，遠低於每萬人口50床的目標。除了人口持續成長外，新北市西南區也與全台各地一樣，人口結構快速老化，長期照顧服務需求快速成長。蕭中正醫療體系多年來與新北市西南區的許多長照機構合作，院長蕭中正提到，高齡長者急需整合性的照護服務，在養老院設立醫院後，過去年長者常因多重慢性病、行動不便或叫車不易等因素不便就醫的問題得以解決，「過去要花費數小時去醫院掛號、等門診，現在坐電梯下樓幾分鐘就能到達門診間」。
相較各國的長照制度，陳意千說，雖然台灣早在4年前就有「醫養結合」的概念，但礙於法規限制，多年來停滯不前；反倒是大陸雖起步較晚，近2年已有許多地區的養老院與醫院相結合的案例。「台灣的養老院比較多是設立診所，但醫院我們算是第一家」。
清福醫院目前設有一般急性病床20床與血液透析床15床，門診科別有一般內科、復健科、家醫科、神經內科、腎臟內科、胸腔內科等，將來也會積極參與健保跨層級醫院合作計畫來充實門診科別。清福醫院除了提供一般門診、營養諮詢、藥事服務、急性與亞急性的住院診療、洗腎、復健外，也提供長照機構巡診、社區居家醫療與安寧緩和醫療等服務。
(旺報)
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