台灣燈會花燈著火 龍鳳兩座燈王報銷！

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台灣燈會一座飛龍花燈突然著火燃燒。（許素惠攝）

員警趕緊疏散遊客。（許素惠攝）

工作人員很快撲滅火勢。（許素惠攝）

(17:34更新內文) 台灣燈會虎尾主燈區下午4點15分許，在競賽燈組區一座龍飛造型花燈突然起火燃燒，風力加上易燃材料，火勢猛烈，嚇得遊客紛紛走避，警察及保全等立即疏散人潮，維護安全，工作人員趕緊手滅火器灌救，不消30秒就撲滅，整座花燈被燒得只剩骨架，幸無人受傷。

被燒毀的是大專社會組的燈王「祥龍獻瑞」，並波及旁邊由台中監獄製作的機關團體組燈王「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」，龍鳳燈王全遭殃。

起火原因係因冬天易產生靜電而引起的漏電。

(中時)