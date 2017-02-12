曾之喬王子慰勞劇組 輪流擋風煮湯圓
演員曾之喬與「王子」邱勝翊拍攝新戲「稍息立正我愛你」，昨天元宵節，兩人自備湯圓及鍋具到場，親手煮湯圓慰勞劇組，怕火熄滅還輪流擋風，被工作人員讚暖心。
「稍息立正我愛你」開拍5個月，演員王子、曾之喬、郭書瑤、男團「SpeXial」成員以綸等人培養出好情感，常在戲劇官方臉書（facebook）直播拍攝現場開心互動情形，劇組充滿歡樂氣氛。
昨天元宵節，王子與曾之喬體恤劇組工作人員一早就冒低溫拍攝，貼心自備湯圓及鍋具到場，先是趁拍戲空檔偷偷煮，後來被劇組發現；因現場風很大，怕火熄滅還輪流擋風煮湯圓。
王子表示，雖然天氣很冷，但劇組很溫暖，能和工作人員們一起度過眾多節日，非常高興；曾之喬笑說，「劇組就像是大家庭一樣，大家相處得非常融洽與開心，大家都辛苦了」。
另外，「稍息立正我愛你」臉書昨天貼出王子和演員簡廷芮照片，寫「你的名義正宮少曦（曾之喬劇中角色）在你後面，她非常火」；王子被粉絲發現手拿暖暖包，劇組回「今天的溫度，不拿暖暖包，手就會變成保冰袋啊」。1060212
(中央社)
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