修訂公共工程施工規範 道路修補有範本

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我要評比

為整合桃園道路、景觀及建築公共工程施工準則，桃園市府工務局依行政院公共工程委員會訂頒「公共工程施工綱要規範實施要點」施工綱要，參酌台北市政府、內政部營建署、土地重劃工程處、交通部公路總局、行政院農業委員會水土保持局、林務局、農田水利會等機關施工規範，逐步修訂適用桃園公共工程之版本。

包括道路工程相關施工規範涵蓋「01一般要求」、「02現場工作」、「03混凝土」、「04圬工」、「05金屬」、「07隔熱及防潮」、「08裝修」、「16電機」等8篇，共計150章，已於今年初修訂完竣。

(中時)