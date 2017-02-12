當田徑型男碰上女神 陳傑：有點緊張
我國「田徑型男」世大運跨欄好手陳傑，12日渣打馬拉松除了參與3公里賽事，還與女神李毓芬相見歡，一同挑戰視障者生活的「黑暗體驗」。過去都是當別人偶像的份，陳傑這回角色轉換，首次見到女神李毓芬本尊，笑說有些緊張。
陳傑主項是400公尺和400公尺欄架，是我國男子400公尺紀錄保持人，平時跑步多作為訓練，渣打馬3公里對陳傑而言是小菜一碟，衝線後還打趣說，「熱身完畢，可以開始訓練了。」
不過日常訓練都是在田徑場跑，戶外場地則較硬，陳傑特別注意避免關節受傷，「雖然風大了點，但是今天天氣很適宜。」
今年渣打馬開放民眾擔任視障陪跑員，本屆共200名熱心跑友共襄盛舉，好奇心強的陳傑對視障陪跑也躍躍欲試，「很想學怎麼領視障者跑、避開危險，下次有機會想參加訓練，挑戰看看。」
沒機會當視障陪跑員，不過陳傑有機會在「黑暗體驗」感受視障者的生活，還與女神李毓芬一同體驗，陳傑表示，「都是為公益活動而來，很有意義。不過之前都是電視才能見到她，這次見到本尊還真有點緊張。」
(中時電子報)
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