中華電4G網路當機 雙北、宜蘭受影響

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中華電信4G網路下午傳出當機，網友紛紛抱怨無法上網，中華電信今（12）日證實，由於部分設備異常，造成台北、新北、宜蘭等三個區域的部分客戶無法上網，目前正在搶修中。

中華電信行動通信分公司總經理涂元光證實，由於部分設備異常，造成台北、新北、宜蘭等三個區域的部分客戶無法上網，目前正在搶修中。至於桃園、新竹以南的用戶則不受影響。

(集團連線報導)