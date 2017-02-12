零安樂死破功 中市府:人道關懷考量

台中市烏日區一隻流浪犬「大熊」，被動保處捕捉不久就被安樂死，引起愛狗人士不滿「零安樂死」政策說一套做一套。台中市動保處則解釋，基於人道關懷不得已處理。

台灣動物緊急救援小組接獲愛狗人士投訴，指台中市烏日區九德街這隻癡守老家的流浪忠犬「大熊」，今年1月20日因追車被台中市動保處捕捉。不料民眾在公告開放領養第一日聯絡收容所，竟被告知「大熊」已在2月1日被安樂死。消息曝光後引發愛狗人士怒火，痛批政府的「零安樂死」政策說一套、做一套、騙很大。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，台中市動保處辯稱「大熊」是「入所後高度緊迫」才被安樂死，理由實在牽強。他說，流浪動物本來遭到外力捕捉並更換環境後往往變得特別敏感，常出現情緒低落，不吃不喝等狀況，實屬正常，如果因此就判定要實施安樂死，過程明顯有疏失。台灣動物緊急救援小組要求動保處檢討失職人員責任，還「大熊」一個公道。

對於動保團體質疑，台中市動物保護防疫處出示統計，「大熊」自去年8月起計通報3次，其中2次為攻擊咬人紀錄。經多次派員現場瞭解，為搬離住戶留下犬隻，由其他住戶協助餵養，因空地為私人土地，不同意進入捕捉。

另於今年1月20日於被咬傷人住處製作攻擊性犬隻報案紀錄時，陳情人會同烏日派出所警員指認，執意向對方提出犬傷人告訴，因查無晶片飼主，動保處依精準捕捉原則及由協助餵養人簽立送交切結書，在當天下午交由動物管制人員帶回動物之家收容。

動保處表示，在處理過程中遭遇飼主責任認定影響，日後將加強稽查人員執法及溝通技巧訓練。對於「大熊」在所內生理狀況日益衰弱情形，依動保法規定解除動物傷病之痛苦下，以安樂死人道處理表示遺憾，基於人道關懷，將協助犬隻屍體個別火化，將骨灰交由社區餵養人攜回悼念。

另外也將成立「安寧小組」在執行人道處理犬貓判定作業時費，邀請外部獸醫師或動物保護團體代表等專業人士共同審核，做為動物診療判定紀錄。1060212

(中央社)